0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük T3168 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.84 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.64 Karat

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta safir yüzük, minimalizmle modern zarafeti bir araya getiriyor. Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken bu yüzük, her tarza uyum sağlayarak sizin için mükemmel bir seçenek olabilir.