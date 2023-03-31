0.37 Karat Elmas Üç Taş Kelepçe T876

0.37 Karat Elmas Üç Taş Kelepçe
Ürün Kodu : DL00322
%0
67.416 TL
67.416 TL
PEŞİN FİYATINA 22.472 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.37 Karat Elmas Üç Taş Kelepçe T876Rose Altın, 8 Ayar, 5.85 gr
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.19 Karat
Renk : W
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.18 Karat
Renk : G
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Bu zarif ve estetik elmas üçtaş kelepçe, her kadının hayallerini süsleyecek bir parçadır. İnce işçilik ve mükemmel tasarımıyla dikkat çeken bu kelepçe, şıklığınıza şıklık katacak. Sade ve zarif bir görünüme sahip olan bu kelepçe, her türlü kıyafetle mükemmel bir uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza değer katmak istiyorsanız, bu elmas üçtaş kelepçe tam size göre!
0.37 Karat Elmas Üç Taş Kelepçe Sıkça Sorulan Sorular
1- Kelepçe hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 5.85 gram olan kelepçe, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart kelepçe boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Elmas taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 0.37 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Üründe kullanılan elmaslar; kesim, renk, berraklık ve karat özellikleri açısından özenle seçilmiş olup yüksek parlaklık ve ışıltı sunar.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 0.37 Karat Elmas Üç Taş Kelepçe, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir kelepçedır. 8 ayar rose altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
5- Kelepçe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar rose altın kelepçeları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.37 Karat Elmas Üç Taş Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 22.472 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
67.416 TL
67.416 TL
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