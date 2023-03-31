0.37 Karat Elmas Üç Taş Kelepçe T876 Rose Altın, 8 Ayar, 5.85 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : W

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Bu zarif ve estetik elmas üçtaş kelepçe, her kadının hayallerini süsleyecek bir parçadır. İnce işçilik ve mükemmel tasarımıyla dikkat çeken bu kelepçe, şıklığınıza şıklık katacak. Sade ve zarif bir görünüme sahip olan bu kelepçe, her türlü kıyafetle mükemmel bir uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza değer katmak istiyorsanız, bu elmas üçtaş kelepçe tam size göre!