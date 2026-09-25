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PIRLANTA RENKLİ TAŞLI KOLYELER

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Ürün Kodu :  DN68858
0.66 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.66 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
%0
22.603 TL
22.603 TL
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7.534 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN68217
0.52 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
0.52 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye
%0
26.174 TL
26.174 TL
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8.725 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN68142
0.32 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.32 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
%0
39.264 TL
39.264 TL
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13.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN67959
0.56 Karat Pırlanta Morganit Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
0.56 Karat Pırlanta Morganit Kolye
%0
41.290 TL
41.290 TL
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13.763 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN67996
0.60 Karat Pırlanta Morganit Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
0.60 Karat Pırlanta Morganit Kolye
%0
35.400 TL
35.400 TL
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11.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57346
0.58 Karat Pırlanta Ametist Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
0.58 Karat Pırlanta Ametist Kolye
%0
47.640 TL
47.640 TL
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15.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65476
0.72 Karat Pırlanta Morganit Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
0.72 Karat Pırlanta Morganit Kolye
%0
35.534 TL
35.534 TL
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11.845 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60491
0.84 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
0.84 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Kolye
%0
34.963 TL
34.963 TL
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11.654 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN66838
0.40 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
0.40 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
%0
28.104 TL
28.104 TL
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9.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55152
0.80 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.80 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye
%0
14.146 TL
14.146 TL
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4.715 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49460
0.74 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
0.74 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Kolye
%0
34.963 TL
34.963 TL
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11.654 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61763
1.05 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.05 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
%0
29.160 TL
29.160 TL
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9.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52060
2.12 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.12 Karat Pırlanta Fancy Kolye
%0
70.392 TL
70.392 TL
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23.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60832
2.74 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.74 Karat Pırlanta Fancy Kolye
%0
17.184 TL
17.184 TL
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5.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55148
0.82 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.82 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
%0
15.048 TL
15.048 TL
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5.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49721
0.57 Karat Pırlanta Ametist Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.57 Karat Pırlanta Ametist Çiçek Kolye
%0
59.184 TL
59.184 TL
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19.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN64753
2.03 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.03 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye
%0
21.384 TL
21.384 TL
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7.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60785
1.70 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.70 Karat Pırlanta Fancy Kolye
%0
15.936 TL
15.936 TL
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5.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37604
0.86 Karat Pırlanta Turmalin Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.86 Karat Pırlanta Turmalin Kolye
%0
34.392 TL
34.392 TL
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11.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54480
0.74 Karat Pırlanta Green Quartz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.74 Karat Pırlanta Green Quartz Kolye
%0
52.080 TL
52.080 TL
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17.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63209
1.51 Karat Pırlanta Fancy Oval Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.51 Karat Pırlanta Fancy Oval Kolye
%0
51.384 TL
51.384 TL
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17.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN64164
0.61 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.61 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Kolye
%0
29.448 TL
29.448 TL
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9.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52355
1.81 Karat Pırlanta Fancy Damla Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.81 Karat Pırlanta Fancy Damla Taşlı Kolye
%0
48.000 TL
48.000 TL
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16.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN64554
0.98 Karat Pırlanta Blue Topaz Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.98 Karat Pırlanta Blue Topaz Baget Kolye
%0
46.488 TL
46.488 TL
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15.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61773
1.33 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.33 Karat Pırlanta Fancy Kolye
%0
28.152 TL
28.152 TL
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9.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61528
0.64 Karat Pırlanta Ametist Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Ametist Kolye
%0
29.832 TL
29.832 TL
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9.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN62081
0.65 Karat Pırlanta Morganit Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.65 Karat Pırlanta Morganit Kolye
%0
33.624 TL
33.624 TL
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11.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52059
0.84 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.84 Karat Pırlanta Fancy Kolye
%0
33.312 TL
33.312 TL
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11.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48666
0.99 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.99 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
%0
27.024 TL
27.024 TL
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9.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56886
0.65 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.65 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Çiçek Kolye
%0
27.624 TL
27.624 TL
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9.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56774
0.58 Karat Pırlanta Damla Taşlı Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.58 Karat Pırlanta Damla Taşlı Blue Topaz Kolye
%0
21.240 TL
21.240 TL
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7.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60632
0.59 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.59 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
%0
24.552 TL
24.552 TL
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8.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53867
0.93 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.93 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
%0
16.536 TL
16.536 TL
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5.512 TL x 3 Taksit

Renkli taşlı pırlanta kolye, şık ve zarif tasarımların altınla buluştuğu eşsiz mücevherler arasında öne çıkar. Her biri farklı kesimiyle ilgi gören kolye modelleri dekolte bölgenizin estetik görünmesine yardımcı olur. Aşağı doğru süzülen kolyeler kıyafetlerinizi tamamlayan birbirinden güzel çeşidiyle beklentileri karşılar. Özel günlerde ya da günlük olarak kullanabileceğiniz pırlanta renkli taşlı kolyeleri inceleyerek sizin veya sevdiklerinizin beğenisine hitap edenleri bulabilirsiniz. Tasarımdaki küçük detaylarla ön plana çıkan pırlanta kolyeler, renkleri ve şekilleriyle göz dolduran mücevherlerdir. Lizay Pırlanta’nın özel koleksiyonunda yer alan kolyeleri güvenle satın alarak sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

Pırlanta Renkli Taşlı Kolye Modelleri

Pırlanta renkli taşlı kolye modelleri her biri özenle hazırlanan takılardır. Doğal güzelliğinizi doğal taşların parıltısıyla ortaya çıkarmak amacıyla renkli taşlı kolyeleri tercih edebilirsiniz. Beyaz, sarı ve yeşil altın zincirlere birleşik veya ayrı olarak dizayn edilen modeller şu şekilde sıralanabilir:

Pink Safir Renkli Taş Kolye

Damla kesimiyle ve pembe rengiyle cazip bir seçenek olan Pink Safir Renkli Taş Kolye; berraklığıyla göz alıcıdır. İnce ve zarif zincire bağlı olan kolye ucunu farklı kolyelerle kullanma şansınız da vardır. Safirin parlaklığını yansıtan özellikleriyle dikkat çeken mücevher kadınların beğenebileceği takılardan biridir.

Ametist Kolye

Sarı yuvarlak altın toplarından hazırlanan zinciri, tektaş pırlantalarla dizili olarak dizayn edilir. Boynunuzdan V şeklinde aşağı süzülen kolyenin ortasında ametist taşlardan hazırlanmış bir çiçek bulunur. Beş ametist taş ve tektaş pırlantayla elde edilen mor çiçek görüntüsüyle etkileyicidir. Dümdüz bir elbiseyle bile şık görünmenize yardımcı olan kolyeyi hem günlük hayatta hem de iş hayatında takabilirsiniz.

Topaz Kolye Modeli

Beyaz altın ve pırlantanın ışıltısını yansıtan Pırlanta Topaz Kolye, özenli tasarımı ve damla şeklindeki kesimiyle göz alıcıdır. Gösterişli kolyeleri sevenlerin favorisi olan kolye 0.90 karatlık pırlantasıyla dikkat çekicidir. Zincire sabitlenmiş model damla taşa ek olarak üzerinde kullanılan küçük taşlı pırlantalarıyla da zarif bir seçenektir. Ayrıca 1.03’lük karatıyla mavi rengin güzelliğini sergileyen blue topaz renkli kolye, oval tasarımına ek olarak alt bölümünde kullanılan pırlanta taşlarıyla etkileyicidir. Bu modelleri takım elbise şıklığını tamamlayan bir takı olarak tercih edebilirsiniz.

Fancy Renkli Taşlı Kolye

Fantezi pırlanta rengiyle her zaman parlak bir görünüm sergiler. Beyaz altından tasarlanan zinciri hareketli yapısıyla kolye ucunu daha estetik gösterir. Kolyeyi tek ya da set hâlinde satın alabilirsiniz. Sarı rengin güzelliğini taşıyan ve ışıltısını yansıtan kolye ucunu farklı zincir modelleriyle de kullanabilirsiniz. Sevginizi göstermek ve onu düşündüğünüzü belirtmek için Fancy Renkli Taşlı Kolye alternatifini hediye edebilirsiniz.

Turmalin Kolye Modeli

Doğal taşların pırlantalarla kullanıldığı Turmalin Kolye, yuvarlak taş şekliyle beğeni kazanır. Rose altın çerçeve içinde duran taşın zincire bağlanan bölümünde küçük pırlantalar bulunur. İnce ve modern çizgilere sahip olan mücevheri, kendiniz ya da sevdikleriniz için alabilirsiniz. Farklı taşların bir arada değerlendirildiği dizayn en ufak ışıkta bile parlayan görüntüsüyle göz alıcı bir seçenektir.

Tarzınızı Ortaya Çıkaran Pırlanta Renkli Taş Kolyeler

Tarzınızı ortaya çıkaran pırlanta renkli taş kolyeler herkesin beğenebileceği alternatifleriyle avantaj sağlar. Kullanıcının boynuna uygun ölçülerde seçebileceğiniz zincir çeşitleri kolyelerin zarif görünmesi için önemlidir. Günlük kıyafetlerden gece elbiselerine kadar geniş bir yelpazede ürün çeşitliliğiyle pek çok seçenek sunar. Kolyelerin farklı olmasını sağlayan pırlanta kesimleri, renkleri ve ek olarak kullanılan değerli taşlardır.

Gösterişli modelleri özel organizasyonlarda takmak ya da hediye etmek için değerlendirebilirsiniz. Zarif yapısıyla öne çıkan ince zincirli renkli taşlı kolyeler büyüklüklerine göre de seçilebilir. Pırlantanın karatını dikkate alarak sade veya görkemli bir hediyeye dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Bırakmak istediğiniz etkiyi düşünerek renkli pırlanta kolyeleri inceleyebilirsiniz.

Pırlantanın ışıltısını destekleyen renkli taşlar, kolye modellerinin değişmesini sağlar. Aynı zamanda zincir türleri de pırlantanın parlaklığını ortaya çıkaran özellikleriyle modelin beğenilmesinde etkilidir. Minimal tasarımları günlük olarak idealken büyük taşlı kolyeler dikkatleri üzerine çeken özellikleriyle kullanıcılara farklı bir stil verir.

Pırlanta Renkli Taşlı Kolye Fiyatları

Pırlanta renkli taşlı kolye fiyatları belirlenirken öncelikle kullanılan altın hesaba katılır. Altın rengi ve karat özellikleri de fiyat konusunda etkilidir. Modern takılar, özel tasarımlar ve klasik kolyelerin fiyatları modele göre değişir. Kullanılan değerli taşın rengi ve yapısı da kolyenin fiyatında önemli bir göstergedir. Doğal taşlara ek olarak süslemelerde tercih edilen pırlanta modelleri de mücevherin fiyatını belirlemede önemlidir. Koleksiyonun sadece kolyeden oluşması veya set hâlinde satışa sunulması da fiyat açısından etkili bir konudur.

Lizay Pırlanta yılların tecrübesiyle birbirinden güzel mücevherlerin üretildiği güvenilir bir firma olarak ilgi görür. Pırlantanın güzelliğini desteklemek için kullanılan değerli taşlarla eşsiz takılar tasarlanır. Sevdiklerinize özel hissettirmek amacıyla pırlanta renkli taşlı kolyeleri, küpeleri, bileklikleri ve diğer takıları inceleyebilirsiniz. Avantajlı alışveriş imkânlarından faydalanmak ve indirimli fiyatlarla mücevher satın almak için hemen siteye üye olabilirsiniz.

Pırlanta Renkli Taşlı Kolyeler Günlük Kullanıma Uygun mu?
Minimalist ve zarif tasarımlarıyla Lizay Pırlanta renkli taşlı kolyeler, günlük kombinlerde şıklığı tamamlar. Daha büyük ve gösterişli modeller ise özel günlerde tercih edilerek etkileyici bir görünüm sağlar.
Pırlanta Renkli Taşlı Kolyelerde Trend Tasarımlar Neler?
Lizay Pırlanta koleksiyonlarında safir, zümrüt ve yakut gibi doğal taşlarla tasarlanan kolyeler öne çıkıyor. Tek taşın etrafını çevreleyen pırlantalı halo modeller, geometrik formlar ve çoklu renkli taşlarla hazırlanan modern ve minimal tasarımlar da günümüz trendleri arasında.
Pırlanta Renkli Taşlı Kolyeler Nasıl Kombinlenir?
Siyah, beyaz ve pastel tonlardaki sade kıyafetlerle Lizay Pırlanta renkli taşlı kolyeler göz alıcı bir uyum yakalar. Renkli taşların parlaklığı, doğal tonlardaki veya modern çizgideki kombinlerle zarif bir şekilde ön plana çıkarılabilir.
Pırlanta Renkli Taşlı Kolyeler Hediye Olarak Tercih Edilir mi?
Lizay Pırlanta renkli taşlı kolyeler, doğum günü, yıl dönümü ve özel kutlamalar gibi anlamlı anlarda şık ve kişisel bir hediye alternatifi sunar. Seçilen taşın rengi ve anlamı, hediyeyi daha özel ve unutulmaz kılar.
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