Renkli taşlı pırlanta kolye, şık ve zarif tasarımların altınla buluştuğu eşsiz mücevherler arasında öne çıkar. Her biri farklı kesimiyle ilgi gören kolye modelleri dekolte bölgenizin estetik görünmesine yardımcı olur. Aşağı doğru süzülen kolyeler kıyafetlerinizi tamamlayan birbirinden güzel çeşidiyle beklentileri karşılar. Özel günlerde ya da günlük olarak kullanabileceğiniz pırlanta renkli taşlı kolyeleri inceleyerek sizin veya sevdiklerinizin beğenisine hitap edenleri bulabilirsiniz. Tasarımdaki küçük detaylarla ön plana çıkan pırlanta kolyeler, renkleri ve şekilleriyle göz dolduran mücevherlerdir. Lizay Pırlanta’nın özel koleksiyonunda yer alan kolyeleri güvenle satın alarak sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

Pırlanta Renkli Taşlı Kolye Modelleri

Pırlanta renkli taşlı kolye modelleri her biri özenle hazırlanan takılardır. Doğal güzelliğinizi doğal taşların parıltısıyla ortaya çıkarmak amacıyla renkli taşlı kolyeleri tercih edebilirsiniz. Beyaz, sarı ve yeşil altın zincirlere birleşik veya ayrı olarak dizayn edilen modeller şu şekilde sıralanabilir:

Pink Safir Renkli Taş Kolye

Damla kesimiyle ve pembe rengiyle cazip bir seçenek olan Pink Safir Renkli Taş Kolye; berraklığıyla göz alıcıdır. İnce ve zarif zincire bağlı olan kolye ucunu farklı kolyelerle kullanma şansınız da vardır. Safirin parlaklığını yansıtan özellikleriyle dikkat çeken mücevher kadınların beğenebileceği takılardan biridir.

Ametist Kolye

Sarı yuvarlak altın toplarından hazırlanan zinciri, tektaş pırlantalarla dizili olarak dizayn edilir. Boynunuzdan V şeklinde aşağı süzülen kolyenin ortasında ametist taşlardan hazırlanmış bir çiçek bulunur. Beş ametist taş ve tektaş pırlantayla elde edilen mor çiçek görüntüsüyle etkileyicidir. Dümdüz bir elbiseyle bile şık görünmenize yardımcı olan kolyeyi hem günlük hayatta hem de iş hayatında takabilirsiniz.

Topaz Kolye Modeli

Beyaz altın ve pırlantanın ışıltısını yansıtan Pırlanta Topaz Kolye, özenli tasarımı ve damla şeklindeki kesimiyle göz alıcıdır. Gösterişli kolyeleri sevenlerin favorisi olan kolye 0.90 karatlık pırlantasıyla dikkat çekicidir. Zincire sabitlenmiş model damla taşa ek olarak üzerinde kullanılan küçük taşlı pırlantalarıyla da zarif bir seçenektir. Ayrıca 1.03’lük karatıyla mavi rengin güzelliğini sergileyen blue topaz renkli kolye, oval tasarımına ek olarak alt bölümünde kullanılan pırlanta taşlarıyla etkileyicidir. Bu modelleri takım elbise şıklığını tamamlayan bir takı olarak tercih edebilirsiniz.

Fancy Renkli Taşlı Kolye

Fantezi pırlanta rengiyle her zaman parlak bir görünüm sergiler. Beyaz altından tasarlanan zinciri hareketli yapısıyla kolye ucunu daha estetik gösterir. Kolyeyi tek ya da set hâlinde satın alabilirsiniz. Sarı rengin güzelliğini taşıyan ve ışıltısını yansıtan kolye ucunu farklı zincir modelleriyle de kullanabilirsiniz. Sevginizi göstermek ve onu düşündüğünüzü belirtmek için Fancy Renkli Taşlı Kolye alternatifini hediye edebilirsiniz.

Turmalin Kolye Modeli

Doğal taşların pırlantalarla kullanıldığı Turmalin Kolye, yuvarlak taş şekliyle beğeni kazanır. Rose altın çerçeve içinde duran taşın zincire bağlanan bölümünde küçük pırlantalar bulunur. İnce ve modern çizgilere sahip olan mücevheri, kendiniz ya da sevdikleriniz için alabilirsiniz. Farklı taşların bir arada değerlendirildiği dizayn en ufak ışıkta bile parlayan görüntüsüyle göz alıcı bir seçenektir.

Tarzınızı Ortaya Çıkaran Pırlanta Renkli Taş Kolyeler

Tarzınızı ortaya çıkaran pırlanta renkli taş kolyeler herkesin beğenebileceği alternatifleriyle avantaj sağlar. Kullanıcının boynuna uygun ölçülerde seçebileceğiniz zincir çeşitleri kolyelerin zarif görünmesi için önemlidir. Günlük kıyafetlerden gece elbiselerine kadar geniş bir yelpazede ürün çeşitliliğiyle pek çok seçenek sunar. Kolyelerin farklı olmasını sağlayan pırlanta kesimleri, renkleri ve ek olarak kullanılan değerli taşlardır.

Gösterişli modelleri özel organizasyonlarda takmak ya da hediye etmek için değerlendirebilirsiniz. Zarif yapısıyla öne çıkan ince zincirli renkli taşlı kolyeler büyüklüklerine göre de seçilebilir. Pırlantanın karatını dikkate alarak sade veya görkemli bir hediyeye dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Bırakmak istediğiniz etkiyi düşünerek renkli pırlanta kolyeleri inceleyebilirsiniz.

Pırlantanın ışıltısını destekleyen renkli taşlar, kolye modellerinin değişmesini sağlar. Aynı zamanda zincir türleri de pırlantanın parlaklığını ortaya çıkaran özellikleriyle modelin beğenilmesinde etkilidir. Minimal tasarımları günlük olarak idealken büyük taşlı kolyeler dikkatleri üzerine çeken özellikleriyle kullanıcılara farklı bir stil verir.

Pırlanta Renkli Taşlı Kolye Fiyatları

Pırlanta renkli taşlı kolye fiyatları belirlenirken öncelikle kullanılan altın hesaba katılır. Altın rengi ve karat özellikleri de fiyat konusunda etkilidir. Modern takılar, özel tasarımlar ve klasik kolyelerin fiyatları modele göre değişir. Kullanılan değerli taşın rengi ve yapısı da kolyenin fiyatında önemli bir göstergedir. Doğal taşlara ek olarak süslemelerde tercih edilen pırlanta modelleri de mücevherin fiyatını belirlemede önemlidir. Koleksiyonun sadece kolyeden oluşması veya set hâlinde satışa sunulması da fiyat açısından etkili bir konudur.

Lizay Pırlanta yılların tecrübesiyle birbirinden güzel mücevherlerin üretildiği güvenilir bir firma olarak ilgi görür. Pırlantanın güzelliğini desteklemek için kullanılan değerli taşlarla eşsiz takılar tasarlanır. Sevdiklerinize özel hissettirmek amacıyla pırlanta renkli taşlı kolyeleri, küpeleri, bileklikleri ve diğer takıları inceleyebilirsiniz. Avantajlı alışveriş imkânlarından faydalanmak ve indirimli fiyatlarla mücevher satın almak için hemen siteye üye olabilirsiniz.