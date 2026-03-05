Altın Balık Sırtı İnce Zincir Kolye T9529 Altın, 14 Ayar, 8,18 gr

Zincir Boyu: 42cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Teninizi nazikçe saran asil bir dokunuş olan bu ince yılan zincir kolye, minimalist zarafetin en rafine halini sunuyor. Sarı altının pürüzsüz ve akışkan yapısı, boynunuzda adeta eriyen bir ışık çizgisi gibi süzülüyor. Tek başına kullanıldığında sadeliğin görkemini yansıtan bu parça, her stile zahmetsiz bir sofistike hava katıyor.