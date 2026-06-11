Altın Oniks Taşlı Kılıç Erkek Kolye
Ürün Kodu : N176786
%0
67.116 TL
67.116 TL
PEŞİN FİYATINA 22.372 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oniks Taşlı Kılıç Erkek Kolye T10324
Altın, 14 Ayar, 6,51 gr
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Güç ve kararlılığın sembolü olan kılıç figürü, bu kolyede etkileyici bir tasarım anlayışıyla hayat buluyor. Oniks taşının derin siyah tonu, altının sıcak ışıltısıyla dengeli bir kontrast oluşturuyor. Keskin hatlar ve güçlü detaylar, tasarıma dikkat çekici bir karakter kazandırıyor.
Altın Oniks Taşlı Kılıç Erkek Kolye
PEŞİN FİYATINA 22.372 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
67.116 TL
67.116 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : B359879
Altın Çapa ve Dümen Detaylı Erkek Bileklik
%0
60.044 TL
60.044 TL
Ürün Kodu : R165574
Altın Oniks Taşlı Hasır Siyah Erkek Yüzük
%0
66.164 TL
66.164 TL
Ürün Kodu : T017329
Altın Garnet Taşlı Tesbih
%0
54.264 TL
54.264 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL