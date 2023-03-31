Altın Zincir Mavi Göz Kolye T1386 Altın, 14 Ayar, 4.74 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif ve estetik tasarımıyla dikkat çeken Altın Trend Kolye| Lizay, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Her tarza uyum sağlayan bu kolye, her anınıza değer katıyor. Siz de stilinizi tamamlamak ve göz kamaştıran bir görünüm elde etmek için Altın Trend Kolye| Lizay'ı tercih edebilirsiniz.