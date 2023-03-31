Altın Yaprak Baget Kolye T49 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.60 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Baget Kolye, stil ve zarafetin mükemmel bir ifadesidir. Bu şık ve zarif kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayarak size sofistike bir görünüm kazandırır. Altın bagetlerin zarif ve ince tasarımı, bu kolyeyi benzersiz kılar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ifade etmek için Altın Baget Kolye'yi tercih edin.