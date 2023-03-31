Altın Yaprak Baget Kolye T49

Altın Yaprak Baget Kolye
Ürün Kodu : N081203
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12.104 TL
12.104 TL
PEŞİN FİYATINA 4.035 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yaprak Baget Kolye T49Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.60 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Baget Kolye, stil ve zarafetin mükemmel bir ifadesidir. Bu şık ve zarif kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayarak size sofistike bir görünüm kazandırır. Altın bagetlerin zarif ve ince tasarımı, bu kolyeyi benzersiz kılar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ifade etmek için Altın Baget Kolye'yi tercih edin.
Altın Yaprak Baget Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.60 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Yaprak Baget Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 8 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Yaprak Baget Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- 8 ayar altın 14 ayara kıyasla ne gibi farklı özellikler sunuyor?
5- 8 ayar yüzde 33 saf altın içerir ve piyasadaki en sert kuyumcu alaşımıdır. Baget gibi geometrik keskin hatlı tasarımlarda şeklini bozulmadan yıllarca korur. Maliyet avantajı sunar; ton olarak 14 ayara göre biraz daha mat görünse de dayanıklılık açısından en güçlü seçenektir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Yaprak Baget Kolye
PEŞİN FİYATINA 4.035 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
12.104 TL
12.104 TL
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