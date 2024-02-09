0.68 Karat Pırlanta Baget Yüzük T4503 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.80 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.37 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.31 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade görünümüne rağmen göz kamaştırıcı bir etkisi olan bu parça, modern tasarım anlayışını zarif çizgilerle birleştiriyor. Taşların özenli yerleşimi ve dengeli ışıltısı ile kendinizi her an özel hissetmenizi sağlar.