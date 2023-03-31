0.04 Karat Pırlanta Damla Rose Küpe T2355 Rose Altın, 8 Ayar, 2.26 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarafetin incelikleri ile tasarlanmış pırlanta damla trend küpesi, şıklığınızı tamamlayacak bir parçadır. Bu özel tasarım, Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve zarafetiyle buluşarak size eşsiz bir görünüm sunar. Siz de Lizay Pırlanta'nın bu benzersiz ürünüyle şıklığınızı taçlandırın.