0.67 Karat Pırlanta Baget Yüzük T478 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.00 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm sanatı izleri taşıyan pırlanta baget yüzük zarif ve şık bir görünüm sunar. Bu özel tasarım, sade ve minimalist bir tarzı benimseyenler için ideal bir seçenektir. İnce işçilik ve kaliteli malzemelerle üretilen bu yüzük, herhangi bir kıyafetle mükemmel bir uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu eşsiz yüzüğü tercih edebilirsi