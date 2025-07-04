0.10 Karat Pırlanta Damla Gerdanlık
Ürün Kodu : DN60377
Seçiniz
%0
28.992 TL
28.992 TL
PEŞİN FİYATINA 9.664 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.10 Karat Pırlanta Damla Gerdanlık T5750
Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.66 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.10 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu damla gerdanlık, romantik tasarımıyla dikkat çeker. İnce detaylarıyla feminen bir duruş sergilerken, ışığı kusursuz yansıtan yapısıyla kombinlerinize sofistike bir dokunuş ekler.
0.10 Karat Pırlanta Damla Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.66 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Gerdanlıktaki pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 0.1 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
4- 0.10 Karat Pırlanta Damla Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
5- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar pırlanta gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.10 Karat Pırlanta Damla Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 9.664 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
28.992 TL
28.992 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DR148868
0.25 Karat Pırlanta Damla Yüzük
%0
26.232 TL
26.232 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DB14210
0.09 Karat Pırlanta Damla Bileklik
%0
20.640 TL
20.640 TL
Ürün Kodu : DE37210
0.10 Karat Pırlanta Damla Küpe
%0
20.928 TL
20.928 TL