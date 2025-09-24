0.33 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.07 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lotus çiçeğinin zarif formundan ilham alan pırlanta tektaş yüzük, sadelik ve şıklığı bir araya getiriyor. Parlak pırlantasıyla göz kamaştıran bu özel tasarım, her anınıza anlam ve zarafet katmak isteyenler için mükemmel bir seçim. Minimalist ama etkileyici duruşuyla stilinize zarif bir dokunuş sunar.