0.99 Karat Pırlanta Baget Küpe T394 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.85 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.79 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta baget küpe ile şıklığınızı vurgulayın. Bu zarif ve göz alıcı küpeler, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ön plana çıkarmak için bu mücevherat parçasını tercih edin. Şıklığınızı vurgulamak için en iyi seçenek olan bu pırlanta küpeler, her anınızda size eşlik edecek.