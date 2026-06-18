0.13 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kalpli Kolye
Ürün Kodu : DN64758
Seçiniz
%0
31.512 TL
31.512 TL
PEŞİN FİYATINA 10.504 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.13 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kalpli Kolye T10428
Rose Altın, 14 Ayar, 1,75 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.02 Karat
Renk: G
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.11 Karat
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sevginin en zarif sembollerinden biri olan kalp formu, bu özel tasarımda gizemli siyah taşlarla buluşuyor. Pırlantaların ince ışıltısı tasarıma romantik bir dokunuş katarken, siyah taşın derin tonu karakterli bir görünüm oluşturuyor. Anlam taşıyan takıları sevenler için duygusal ve şık bir seçim sunuyor. Kalpten gelen zarafet her zaman fark edilir.
0.13 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kalpli Kolye
PEŞİN FİYATINA 10.504 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
31.512 TL
31.512 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DR11737
0.15 Karat Pırlanta ve Taşlı Kalpli Yüzük
%0
40.104 TL
40.104 TL
Ürün Kodu : DL04075
0.25 Karat Siyah Taşlı Kelepçe
%0
77.448 TL
77.448 TL
Ürün Kodu : DE05079
0.26 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kalpli Küpe
%0
27.648 TL
27.648 TL