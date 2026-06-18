0.13 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kalpli Kolye T10428 Rose Altın, 14 Ayar, 1,75 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.02 Karat

Renk: G

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Lab. Siyah Pırlanta

Ağırlık: 0.11 Karat

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sevginin en zarif sembollerinden biri olan kalp formu, bu özel tasarımda gizemli siyah taşlarla buluşuyor. Pırlantaların ince ışıltısı tasarıma romantik bir dokunuş katarken, siyah taşın derin tonu karakterli bir görünüm oluşturuyor. Anlam taşıyan takıları sevenler için duygusal ve şık bir seçim sunuyor. Kalpten gelen zarafet her zaman fark edilir.