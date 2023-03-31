1.90 Karat Elmas Pırlanta Safir Küpe
Ürün Kodu : DE37270
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31.752 TL
31.752 TL
PEŞİN FİYATINA 10.584 TL x 3 Taksit
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1.90 Karat Elmas Pırlanta Safir Küpe T2281
Rose Altın, 8 Ayar, 3.27 gr
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.06 Karat
Renk : W
Kesim : Elmas
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 1.84 Karat
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Bu şık İnka tarzı elmas safir küpeler, zarafeti ve benzersizliği bir araya getiriyor.Elmas Pırlanta Safir Küpe, taşlarıyla göz kamaştıran bu küpeler, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katıyor. Siz de bu eşsiz parçayı koleksiyonunuza ekleyerek tarzınızı tamamlayabilirsiniz.
1.90 Karat Elmas Pırlanta Safir Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 3.27 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 1.90 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Taşlar F-G renk ve SI berraklık kalitesine sahip olup yüksek parlaklık, ışıltı ve estetik bir görünüm sunar. Günlük kullanım ve özel günler için ideal bir zarafet sağlar.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 8 ayar rose altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar rose altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.90 Karat Elmas Pırlanta Safir Küpe
PEŞİN FİYATINA 10.584 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
31.752 TL
31.752 TL
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