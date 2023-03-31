1.90 Karat Elmas Pırlanta Safir Küpe T2281 Rose Altın, 8 Ayar, 3.27 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : W

Kesim : Elmas



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.84 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Bu şık İnka tarzı elmas safir küpeler, zarafeti ve benzersizliği bir araya getiriyor.Elmas Pırlanta Safir Küpe, taşlarıyla göz kamaştıran bu küpeler, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katıyor. Siz de bu eşsiz parçayı koleksiyonunuza ekleyerek tarzınızı tamamlayabilirsiniz.