0.16 Karat Pırlanta Tria Yüzük T3444 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.03 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Tria Yüzük, modern ve şık bir seçenek arayanlar için mükemmel bir tercih. Bu zarif yüzük, üstün kaliteli pırlanta taşlarıyla tasarlanmıştır ve herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için idealdir. Şimdi bu eşsiz ve göz alıcı yüzüğü keşfedin ve tarzınızı tamamlayın.