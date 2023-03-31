1.21 Karat Pırlanta Safir Küpe T2259 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.15 gr

Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.87 Karat

Kesim : Damla



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.34 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak









Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafet Yumağı ile Pırlanta Safir Küpe, Lizay'ın zarif ve şık tasarımları arasında yer alıyor. Bu muhteşem küpeler, pırlanta ve safir taşlarının mükemmel uyumunu yansıtıyor. Sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda bir ifade olan bu küpeler, her anınızda size zarafet katıyor. Lizay kalitesiyle tasarlanan bu küpeler, her kadının gardırobunda olması gereken bir parça. Şimdi siz de Zarafet Yumağı ile Pırlanta Safir Küpe ile şıklığınızı tamamlayın.