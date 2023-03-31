0.48 Karat Pırlanta Baget Çiçek Yüzük T501 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade estetik çekicilik ile tasarlanmış, pırlanta baget çiçek yüzük, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu benzersiz yüzük, her kadının tarzına ve zevkine hitap ediyor. Kaliteli malzeme ve ustalıkla işlenmiş detaylar, bu yüzüğü özel kılıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarif bir dokunuş katmak için bu pırlanta yüzüğü tercih edebilirsiniz.