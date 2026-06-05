0.50 Karat Pırlanta Baget Taşlı Yuvarlak Yüzük
Ürün Kodu : DR161159
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70.080 TL
70.080 TL
PEŞİN FİYATINA 23.360 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.50 Karat Pırlanta Baget Taşlı Yuvarlak Yüzük T10242
Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.61 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.25 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.25 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Baget ve yuvarlak formların bir araya geldiği bu özel tasarım, ışığın farklı yansımalarını aynı yüzükte buluşturuyor. Güçlü detayları ve dengeli görünümü sayesinde hem modern hem de zamansız bir karakter taşıyor. Göz alıcı olmayı incelikle başaran özel bir parçadır. Gerçek ihtişam kendini kanıtlamaya ihtiyaç duymaz.
0.50 Karat Pırlanta Baget Taşlı Yuvarlak Yüzük
PEŞİN FİYATINA 23.360 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
70.080 TL
70.080 TL
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