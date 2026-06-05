0.50 Karat Pırlanta Baget Taşlı Yuvarlak Yüzük T10242 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.61 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.25 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.25 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Baget ve yuvarlak formların bir araya geldiği bu özel tasarım, ışığın farklı yansımalarını aynı yüzükte buluşturuyor. Güçlü detayları ve dengeli görünümü sayesinde hem modern hem de zamansız bir karakter taşıyor. Göz alıcı olmayı incelikle başaran özel bir parçadır. Gerçek ihtişam kendini kanıtlamaya ihtiyaç duymaz.