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PIRLANTA SAFİR KOLYE

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Ürün Kodu :  DN68990
0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
71.856 TL
71.856 TL
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23.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69105
0.62 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.62 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
62.736 TL
62.736 TL
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20.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69084
0.40 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.40 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
51.082 TL
51.082 TL
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17.027 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69075
0.63 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.63 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
53.573 TL
53.573 TL
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17.858 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69117
0.73 Karat Pırlanta Safir Y Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.73 Karat Pırlanta Safir Y Kolye
%0
77.006 TL
77.006 TL
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25.669 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69085
0.63 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.63 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
63.043 TL
63.043 TL
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21.014 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69096
1.19 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
1.19 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
85.238 TL
85.238 TL
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28.413 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69107
0.36 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.36 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
73.272 TL
73.272 TL
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24.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN68866
0.55 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.55 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
23.299 TL
23.299 TL
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7.766 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69089
1.17 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
1.17 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
133.042 TL
133.042 TL
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44.347 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69099
0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
71.314 TL
71.314 TL
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23.771 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69111
0.34 Karat Damla Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.34 Karat Damla Safir Kolye
%0
55.838 TL
55.838 TL
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18.613 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69212
0.49 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.49 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
42.730 TL
42.730 TL
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14.243 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69071
0.47 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.47 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
70.133 TL
70.133 TL
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23.378 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69093
0.60 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.60 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
76.085 TL
76.085 TL
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25.362 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69101
0.97 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.97 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
123.317 TL
123.317 TL
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41.106 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN19011
1.00 Karat Elmas Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.00 Karat Elmas Safir Kolye
%0
27.576 TL
27.576 TL
Sepete Ekle
9.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46869
1.96 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.96 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
57.624 TL
57.624 TL
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19.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56868
0.62 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.62 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Kolye
%0
26.184 TL
26.184 TL
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8.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51632
0.86 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.86 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
62.256 TL
62.256 TL
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20.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25329
1.99 Karat Pırlanta Damla Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.99 Karat Pırlanta Damla Safir Kolye
%0
82.008 TL
82.008 TL
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27.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61543
2.53 Karat Pırlanta Safir Anahtar Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.53 Karat Pırlanta Safir Anahtar Kolye
%0
189.144 TL
189.144 TL
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63.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25354
0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
51.624 TL
51.624 TL
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17.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56671
8.06 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
8.06 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
305.808 TL
305.808 TL
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101.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49419
2.05 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
2.05 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
141.192 TL
141.192 TL
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47.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43365
9.87 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
9.87 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
859.104 TL
859.104 TL
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286.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50691
5.99 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
5.99 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
291.216 TL
291.216 TL
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97.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55067
9.71 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
9.71 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
972.000 TL
972.000 TL
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324.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN33685
1.47 Karat Pırlanta Baget Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.47 Karat Pırlanta Baget Safir Kolye
%0
69.696 TL
69.696 TL
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23.232 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57255
0.44 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.44 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
26.016 TL
26.016 TL
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8.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37756
0.29 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.29 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
30.576 TL
30.576 TL
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10.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49717
0.59 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.59 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
60.864 TL
60.864 TL
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20.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49774
0.32 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.32 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
14.352 TL
14.352 TL
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4.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60405
0.96 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.96 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
35.064 TL
35.064 TL
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11.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56522
0.70 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.70 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
35.280 TL
35.280 TL
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11.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN21799
0.86 Karat Pırlanta Safir Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.86 Karat Pırlanta Safir Çiçek Kolye
%0
67.656 TL
67.656 TL
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22.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN27283
1.06 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.06 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
39.552 TL
39.552 TL
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13.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52411
0.67 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.67 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
53.088 TL
53.088 TL
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17.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55266
1.19 Karat Pırlanta Baget Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.19 Karat Pırlanta Baget Safir Kolye
%0
68.160 TL
68.160 TL
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22.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50141
4.26 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
4.26 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
209.208 TL
209.208 TL
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69.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN24702
1.29 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.29 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
58.728 TL
58.728 TL
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19.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35936
0.80 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.80 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
37.584 TL
37.584 TL
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12.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18332
1.78 Karat Pırlanta Safir Damla Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.78 Karat Pırlanta Safir Damla Taşlı Kolye
%0
85.536 TL
85.536 TL
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28.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN28800
0.52 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.52 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
41.616 TL
41.616 TL
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13.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14532
6.04 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
6.04 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
110.880 TL
110.880 TL
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36.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54338
1.75 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.75 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
90.120 TL
90.120 TL
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30.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54414
0.95 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.95 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
53.160 TL
53.160 TL
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17.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51541
0.73 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.73 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
32.520 TL
32.520 TL
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10.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54273
1.20 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.20 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
91.944 TL
91.944 TL
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30.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52189
0.69 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
43.680 TL
43.680 TL
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14.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54317
1.67 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.67 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
30.792 TL
30.792 TL
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10.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47747
1.02 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.02 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
48.816 TL
48.816 TL
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16.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60396
0.69 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
33.480 TL
33.480 TL
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11.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58891
3.48 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
3.48 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
49.848 TL
49.848 TL
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16.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49407
1.54 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.54 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
68.856 TL
68.856 TL
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22.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN29736
1.06 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.06 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
60.024 TL
60.024 TL
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20.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN30612
0.79 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.79 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
50.112 TL
50.112 TL
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16.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25967
0.49 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.49 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
49.488 TL
49.488 TL
Sepete Ekle
16.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN27276
0.78 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.78 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
51.960 TL
51.960 TL
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17.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55765
1.45 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
1.45 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
85.440 TL
85.440 TL
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28.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59554
1.94 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.94 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye
%0
102.384 TL
102.384 TL
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34.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55709
7.68 Karat Pırlanta Baget Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
7.68 Karat Pırlanta Baget Safir Gerdanlık
%0
622.704 TL
622.704 TL
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207.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49301
0.91 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.91 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye
%0
69.528 TL
69.528 TL
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23.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN64411
0.38 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.38 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
30.552 TL
30.552 TL
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10.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50917
0.97 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.97 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
47.016 TL
47.016 TL
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15.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61121
2.22 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.22 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
46.704 TL
46.704 TL
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15.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63751
1.45 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.45 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
103.800 TL
103.800 TL
Sepete Ekle
34.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46271
1.04 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.04 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
69.456 TL
69.456 TL
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23.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49119
0.29 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.29 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
46.920 TL
46.920 TL
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15.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65820
0.62 Karat Pırlanta Uzun Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.62 Karat Pırlanta Uzun Safir Kolye
%0
82.200 TL
82.200 TL
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27.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56894
0.64 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Gerdanlık
%0
54.888 TL
54.888 TL
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18.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53422
0.87 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Safir Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.87 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Safir Trend Kolye
%0
62.832 TL
62.832 TL
Sepete Ekle
20.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51943
2.07 Karat Pırlanta Yuvarlak Safir Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.07 Karat Pırlanta Yuvarlak Safir Trend Kolye
%0
92.496 TL
92.496 TL
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30.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN64712
0.59 Karat Pırlanta Efektli Safir Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.59 Karat Pırlanta Efektli Safir Trend Kolye
%0
32.448 TL
32.448 TL
Sepete Ekle
10.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN68611
12.02 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
12.02 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
1.263.300 TL
1.263.300 TL
Sepete Ekle
421.100 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN68563-s
3.33 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
3.33 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
235.903 TL
235.903 TL
Sepete Ekle
78.634 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN68754
20.23 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
20.23 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
1.602.884 TL
1.602.884 TL
Sepete Ekle
534.295 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45118
1.33 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.33 Karat Pırlanta Safir Kolye
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84.912 TL
84.912 TL
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28.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN24182
2.92 Karat Pırlanta Baget Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.92 Karat Pırlanta Baget Safir Kolye
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81.120 TL
81.120 TL
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27.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37750
5.24 Karat Pırlanta Damla Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
5.24 Karat Pırlanta Damla Safir Kolye
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149.520 TL
149.520 TL
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49.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57652
0.52 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.52 Karat Pırlanta Safir Kolye
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24.696 TL
24.696 TL
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8.232 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN28286
1.98 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.98 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
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51.168 TL
51.168 TL
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17.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN62910
0.80 Karat Pırlanta Safir Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.80 Karat Pırlanta Safir Çiçek Kolye
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57.912 TL
57.912 TL
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19.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN62119
24.03 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
24.03 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
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1.449.439 TL
1.449.439 TL
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483.146 TL x 3 Taksit

Safir pırlanta kolye çeşitleri, zengin koyu mavi rengiyle hem zarafet hem de çekicilik vadeden nadide mücevherler arasında yer alır. İster tektaş pırlanta ister baget ya da drop tasarım olsun, safir kolyeler kıyafetlerinize bir tutam renk ve cazibe katar. Tarih boyunca asaleti simgeleyen safirin ve pırlantanın görkemli birlikteliğine şahitlik edeceğiniz Lizay Pırlanta koleksiyonunda nesiller boyu taşınabilecek zarif kolyeler bulunur. Büyüleyici safir cazibesini deneyimlemek ya da özel günlerde sevdiklerinizi mutlu etmek için en çarpıcı pırlanta kolyeleri keşfedebilirsiniz!

Pırlanta Safir Kolye Modelleri Nelerdir?

Safir pırlanta kolye söz konusu olunca akla ikonik safir etrafına süslenmiş baget pırlanta süslemeleri gelse de bu şık mücevherlerin pek çok farklı modeli bulunur. Genellikle zarif ve sade safir kolye ucuyla süslenen tasarımların minimal çekiciliği dikkat çeker. Daha ihtişamlı tasarımlar arayanlar için düğün ya da özel günler için gerdanlık, su yolu ya da damla safir pırlantalı kolye gibi büyüleyici alternatifler de mevcuttur. Her biri zarafetin kanıtı olan Lizay Pırlanta’nın en popüler pırlantalı safir kolye modellerine göz atarak göz kamaştırıcı mücevherleri seçebilirsiniz:

Pırlanta Baget Safir Kolye

Pırlanta baget safir kolyeler, sade zarafetin özünü temsil eden şıklığıyla klasikleşmiş mücevherlerin başında gelir. Beyaz ya da sarı 14 veya 18 ayar zincirin ucuna yerleştirilen safir taş, pırlantanın parlaklığı ile buluştuğunda ortaya lüks tasarımlar çıkar. Baget halo safir kolye çeşitleri ise değerli taşın etrafına yerleştirilen prenses, emerald, markiz ya da oval baget pırlantalarla süslenir. Bu tasarımlar, safirin parlaklığını artırmakla kalmaz aynı zamanda boynunuza lüks bir dokunuş katarak şıklığı en üst seviyeye taşır. 1.68 Karat Pırlanta Baget Safir Kolye gibi ikonik mücevherler, özel günlerde kıyafetlerinize prestij katmanın yanı sıra zarafetini nesiller boyu aktarabilir.

Pırlanta Safir Gerdanlık

Pırlanta safir gerdanlık; lüks, modern ve minimalist zevke sahip olanlar için mükemmel bir seçimdir. Bu mücevherler, art arda sıralanmış farklı karatlarda pırlantaların ve safir taşının hassas şekilde birlikte kullanılmasıyla ortaya çıkar. Boynunuza lüks ve ihtişam vadeden safir gerdanlık tasarımları, her kıyafete şık ve sofistike bir görünüm katar. Pırlantalı safir gerdanlıklar aynı zamanda düğün, nişan veya söz gibi önemli anlar için eşsiz bir hediye seçeneğidir. 5.99 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık gibi ultra gösterişli ve göz alıcı bir tasarım, özel günlerde doğal bir cazibe kazanmak için mükemmeldir.

Pırlanta Damla Safir Kolye

Pırlantalı damla safir kolye, su yolu gibi seri şekilde ya da motifli olarak sıralanan çeşitli karatlardaki kesme pırlantaların ucuna yerleştirilmiş safir taşlardan oluşur. Aşağı doğru süzülen şık tasarımlara sahip damla safir kolye çeşitleri, safirin parlaklığını en üst seviyede deneyimlemenizi sağlar. Şık çiçek gibi göz alıcı pırlanta motiflerin safirle buluşması sonucu ortaya çıkan büyüleyici tasarımlar, aileniz için yadigâr olabilecek kadar özel mücevher parçalarıdır. 0.86 Karat Pırlanta Safir Çiçek Kolye gibi birinci sınıf işçiliğe ve kaliteye sahip mücevherler, her ortamda dikkat çekici olan tasarım özellikleriyle şans verilmeyi hak eder.

Pırlanta Safir Kolyenin Avantajları

İster kendi mücevher koleksiyonunuzu zenginleştirmek ister özel günlerde sevdiklerinizi şımartmak isteyin, pırlantalı safir kolyeleri tercih etmenin pek çok avantajı bulunur. Zarafeti, stili ve asaleti temsil eden bu şık mücevherlerin büyüleyici dünyasında kaybolmak için ise pek çok nedeniniz var. Tarih boyunca lüks ve asaletle ilişkilendirilen safir pırlantalı kolyelere hayranlık beslemenizi sağlayacak temel nedenleri keşfedebilirsiniz:

  • Dayanıklılık: Safir, Mohs sertlik ölçeğinde üst sıralarda yer alan bir değerli taş olarak koleksiyonunuz için seçebileceğiniz en sağlam mücevherler arasındadır. Aşınmaya veya yıpranmaya karşı dayanıklı olduğundan uzun yıllar ilk günkü parlaklığını, cazibesini ve çekiciliğini koruyabilir. Bu nedenle pırlantalı safir kolyeler, aile yadigârı ya da yatırımlık bir mücevher olarak eşsiz bir seçenek olabilir.

  • Zamansız Çekicilik: Safir kolyelerin pek çok rengi olsa da klasikleşmiş mavi tonu, büyüleyici duruşu ile adeta sizi kendisine çeker. Bu eşsiz güzellikteki koyu mavi taşın ve pırlantanın etkileyici harmonisi zamansız bir çekiciliği ortaya çıkarır. Üzerinden yıllar geçse de safir pırlantalı kolyenizi hâlâ ilk günkü kadar şık ve çekici şekilde kullanabilirsiniz.

  • Çok Yönlü Şıklık: Safir pırlantalı kolyelerin dikkat çekici bir diğer faydası ise çok yönlü şıklık sunan eşsiz estetiğidir. Her safir kolyenin kendine has modeli, duruşu ya da ağırlığı olsa da genel olarak hem resmî hem gündelik kıyafetlere eşlik edebilir. Her kıyafete sofistike ve etkileyici dokunuş katan safir kolyeleri uzun yıllar boyunca farklı durumlarda şık bir mücevher olarak tercih edebilirsiniz.

İster içten bir hediye veya kendinizi süsleyecek zamansız bir parça arıyor olun Lizay Pırlanta, size büyüleyici bir safir mücevher dünyasını ayrıcalıklı fiyatlarla sunar. Siz de görkemli pırlanta safir kolye çeşitleri ve uyumlu pırlanta safir küpe ve bileklik modelleri ile her durum için zamansız güzelliğe imza atabilirsiniz!

Pırlanta Safir Kolyeler Günlük Kullanıma Uygun mu?
Zarif tasarımlarıyla Lizay Pırlanta safir kolyeleri, günlük kullanıma da şıklık katar. İnce ve minimalist modeller, günlük kombinlerde rahatça kullanılabilirken, daha ihtişamlı tasarımlar özel davetlerde öne çıkar.
Pırlanta Safir Kolyelerde Trend Tasarımlar Neler?
Lizay Pırlanta koleksiyonlarında, tek taş safirlerin ince pırlanta zincirlerle buluştuğu modern tasarımlar dikkat çekiyor. Safir taşını çevreleyen pırlantalı "halo" modeller, vintage esintili ve geometrik formlu kolyeler de günümüz trendleri arasında yer alıyor.
Pırlanta Safir Kolyeler Nasıl Kombinlenir?
Safir kolyeler, beyaz, siyah ve pastel tonlardaki sade kıyafetlerle mükemmel bir uyum sağlar. Özellikle Lizay Pırlanta safir kolyeleri, koyu mavi tonuyla beyaz gömlekler ve şifon bluzlarla zarif bir görünüm sunar. Tek başına ya da minimal pırlanta takılarla birlikte rahatlıkla kullanılabilir.
Pırlanta Safir Kolyeler Hediye Olarak Tercih Edilir mi?
Sadakati, sevgiyi ve güveni simgeleyen Lizay Pırlanta safir kolyeleri, yıl dönümü, doğum günü veya sevgililer günü gibi özel anlar için anlamlı ve zarif bir hediye seçeneğidir.
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