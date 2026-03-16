0.52 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Yüzük T9821 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1,45 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.05 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.09 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Zümrüt

Ağırlık: 0.40 Karat

Kesim: Damla Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın en derin yeşilini barındıran damla kesim zümrüt, çevresini saran pırlantaların aleviyle adeta parmağınızda yeniden canlanıyor. Bu yüzük, asil bir hikaye anlatırken pırlantanın berraklığı ve zümrüdün gizemi arasında kusursuz bir denge kuruyor. Klasik mücevher sanatının modern bir yorumu olan bu parça, her bakışta hayranlık uyandıracak bir görkem sunuyor.