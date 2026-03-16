0.52 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Yüzük
Ürün Kodu : DR172013
Seçiniz
%0
31.536 TL
31.536 TL
PEŞİN FİYATINA 10.512 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.52 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Yüzük T9821
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1,45 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.05 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.09 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.40 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın en derin yeşilini barındıran damla kesim zümrüt, çevresini saran pırlantaların aleviyle adeta parmağınızda yeniden canlanıyor. Bu yüzük, asil bir hikaye anlatırken pırlantanın berraklığı ve zümrüdün gizemi arasında kusursuz bir denge kuruyor. Klasik mücevher sanatının modern bir yorumu olan bu parça, her bakışta hayranlık uyandıracak bir görkem sunuyor.
0.52 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.45 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Beden ayarı yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.14 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve S berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.52 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.52 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Yüzük
PEŞİN FİYATINA 10.512 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
31.536 TL
31.536 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DB05978
1.25 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
%0
104.256 TL
104.256 TL
Ürün Kodu : DE37563
1.06 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe
%0
62.184 TL
62.184 TL
Ürün Kodu : DN61884
0.36 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Kolye
%0
45.480 TL
45.480 TL