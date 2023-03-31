0.88 Karat Pırlanta Baget Küpe T392 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.26 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.75 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegansın Yolu'nda bulunan pırlanta baget küpe ile tarzınızı tamamlayın. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu küpe, her türlü özel ve günlük kombininize mükemmel bir tamamlayıcı olacak. Şimdi satın alın ve stilinizi en üst seviyeye çıkarın.