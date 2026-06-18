0.41 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR98809
%0
29.688 TL
29.688 TL
PEŞİN FİYATINA 9.896 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.41 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük T10445
Altın, 14 Ayar, 2.81 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.41 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Siyah taşın etkileyici görünümüyle stilinize farklı bir boyut katıyor. Klasik tektaş formunu alışılmışın dışına taşıyan tasarım, modern çizgileriyle dikkat çekiyor. Dengeli ve sade yapısı sayesinde uzun yıllar keyifle kullanılabilecek bir parça sunuyor. Bazı tasarımlar trendleri değil, kendi hikayesini takip eder.
0.41 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 9.896 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
29.688 TL
29.688 TL
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