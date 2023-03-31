0.47 Karat Pırlanta Yakut Halka Kolye T1904 Rose Altın, 14 Ayar, 2.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.32 Karat

Kesim : Oval



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın zarif ve modern tasarım anlayışıyla yaratılan İnce Modern Estetik İnceliklerin Dengesi ile Pırlanta Yakut Kolye, her kadının hayranlıkla takacağı bir parçadır. Bu eşsiz kolye, Lizay'ın özgün tarzını yansıtan bir tasarıma sahiptir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için bu muhteşem pırlanta yakut kolyeyi tercih edebilirsiniz.