Altın Mistik Ankh Charm T5545 Altın, 14 Ayar, 5.23 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Mistik Ankh Charm, yaşam ve sonsuzluğu simgeleyen zarif tasarımıyla dikkat çeker. Bileklik ve kolyelerinize anlam katan bu özel charm, stilinize mistik ve sofistike bir dokunuş ekler. Zamansız şıklığıyla ruhu ve zarafeti bir araya getirir.