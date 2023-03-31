0.38 Karat Pırlanta Kelepçe T1001 Beyaz Altın, 8 Ayar, 4.62 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.38 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafet İncelikler ile tasarlanmış Pırlanta Kelepçe, zarafeti ve inceliği bir araya getiren şık bir aksesuardır. Bu özel kelepçe, her tarza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Pırlantanın ışıltısıyla parlayan bu trend kelepçe, herhangi bir kıyafete zarafet katmak için mükemmel bir seçenektir. Şıklığı ve inceliğiyle dikkat çeken bu kelepçe, her kadının gardırobunda olması gereken bir parçadır.