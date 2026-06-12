Altın Dümen Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B358047
%0
113.560 TL
113.560 TL
PEŞİN FİYATINA 37.853 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Dümen Erkek Bileklik T10375
Altın, 14 Ayar, 10,00 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Dümen figürüyle dikkat çeken bu bileklik, yönünü kendi belirleyen güçlü karakterlerden ilham alıyor. Altının zarif ışıltısı, sembolün detaylarını ön plana çıkararak tasarıma etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Anlam yüklü detaylarıyla stilinize karakter katıyor.
Altın Dümen Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 37.853 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
113.560 TL
113.560 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : R088563
Altın Taşlı Erkek Yüzük
%0
117.640 TL
117.640 TL
Ürün Kodu : C064351
Altın Erkek Siyah Motifli Kral Zincir
%0
208.488 TL
208.488 TL
Ürün Kodu : T017309
Altın Desenli Tesbih
%0
201.756 TL
201.756 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL