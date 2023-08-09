2.51 Karat Pırlanta Aqua Marin Yüzük T3949 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.36 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.27 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Damla

Taş : Aquamarin

Ağırlık : 2.24 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik Dokunuşlar ile Lizay markasının özel tasarımı olan Pırlanta Taşlı Yüzük, şıklığınızı tamamlayacak bir seçenek Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen bu yüzük, zarafetinizi ön plana çıkaracak. Şimdi siz de Lizay'ın estetik dokunuşlarıyla tasarlanan bu eşsiz yüzüğe sahip olabilirsiniz.