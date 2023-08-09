2.51 Karat Pırlanta Aqua Marin Yüzük
Ürün Kodu : DR136518
%0
85.368 TL
85.368 TL
PEŞİN FİYATINA 28.456 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.51 Karat Pırlanta Aqua Marin Yüzük T3949
Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.36 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.27 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Damla
Taş : Aquamarin
Ağırlık : 2.24 Karat
Kesim : Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Estetik Dokunuşlar ile Lizay markasının özel tasarımı olan Pırlanta Taşlı Yüzük, şıklığınızı tamamlayacak bir seçenek Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen bu yüzük, zarafetinizi ön plana çıkaracak. Şimdi siz de Lizay'ın estetik dokunuşlarıyla tasarlanan bu eşsiz yüzüğe sahip olabilirsiniz.
2.51 Karat Pırlanta Aqua Marin Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.36 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3-Yüzükte pırlanta taşlar 0.27 karat ağırlığında, F renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir. Tasarımda yer alan doğal aqua marin taş ise 2.24 karat ağırlığındadır.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 2.51 Karat Pırlanta Aqua Marin Yüzük, nişan veya söz gibi evlilik öncesi seremonilerden ziyade; evlilik yıl dönümleri, doğum günleri veya elde edilen özel başarıları taçlandırmak için eşsiz bir hediye seçeneğidir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
2.51 Karat Pırlanta Aqua Marin Yüzük
PEŞİN FİYATINA 28.456 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
85.368 TL
85.368 TL
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