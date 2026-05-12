0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye
Ürün Kodu : DN65179
%0
34.752 TL
34.752 TL
PEŞİN FİYATINA 11.584 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye T10167
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.18 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik güzelliğin modern yorumunu yansıtan bu kolye, pırlantanın doğal ışıltısını ön plana çıkarıyor. Zarif yapısı sayesinde tek başına kullanıldığında dahi dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Anlamlı bir hediye seçeneği olmasının yanı sıra kişisel mücevher koleksiyonlarının da vazgeçilmez parçalarından biridir.
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2,32 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.10 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye
PEŞİN FİYATINA 11.584 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.752 TL
34.752 TL
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