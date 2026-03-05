0.63 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Trend Kolye T9588 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.17 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,36 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,24 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,03 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantaların merkezde birleşerek dev bir ışık kaynağına dönüştüğü bu kolye, görkemi ve zarafeti aynı potada eritiyor. Beyaz altının serin duruşuyla bütünleşen taşlar, her bakışta farklı bir parıltı saçarak stilinizi aydınlatıyor. Bu ürün, klasik çizgileri modern bir ustalıkla buluşturarak zamansız bir değer sunuyor.