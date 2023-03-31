0.07 Karat Pırlanta Baget Üçgen Kolye T1881 Rose Altın, 14 Ayar, 2.23 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu şık ve zarif pırlanta trend kolye ile tarzınızı tamamlayın. Refined Şık İncelikler ile tasarlanan bu kolye, herhangi bir görünümü mükemmel şekilde tamamlamak için idealdir. Şimdi bu benzersiz ve trendy kolyeyi keşfedin.