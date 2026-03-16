0.92 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe T9790 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1,70 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.10 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Zümrüt

Ağırlık: 0.82 Karat

Kesim: Damla Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zümrütün zamansız asaleti, pırlantaların görkemli ışıltısıyla harmanlanarak bu eşsiz küpe tasarımında vücut buluyor. Beyaz altınla sergilenen bu damla kesim zarafeti, her türlü özel gününüzü unutulmaz bir şıklıkla taçlandırmaya hazır. Doğanın en değerli yeşilini taşıyan bu küpeler, stilinize asil, kalıcı ve seçkin bir değer katıyor.