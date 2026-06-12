Altın Desenli Tesbih
Ürün Kodu : T017310
%0
174.896 TL
174.896 TL
PEŞİN FİYATINA 58.299 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Desenli Tespih T10411
Altın, 14 Ayar, 16,97 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Özenle işlenen desen detayları, bu tesbihe zengin ve karakterli bir görünüm kazandırıyor. Altının sıcak tonları, tesbihin estetik etkisini daha da belirgin hale getiriyor. Geleneksel işçilikten ilham alan zarif bir tasarım sunuyor.
Altın Desenli Tesbih
PEŞİN FİYATINA 58.299 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
174.896 TL
174.896 TL
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