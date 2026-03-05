0.05 Karat Pırlanta L Harf Kolye T9525 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.25 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

L harfi, pırlantanın büyüleyici parıltısıyla yeniden yorumlanıyor. Altının klasik duruşu ve taşın görkemi arasındaki mükemmel denge, bu kolyeyi kişisel bir imzaya dönüştürüyor. İster kendi isminizin baş harfiyle stilinizi mühürleyin, ister sevdiğiniz birine ona özel olduğunu hissettirin; bu parça her anınıza asalet katacak.