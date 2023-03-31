0.38 Karat Pırlanta Baget Kelebek Kolye T1804 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.73 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Estetik Görünüm İfadesi ile Pırlanta Kelebek Baget Kolye ile tarzınıza şıklık katın. Bu muhteşem kolye, Lizay kalitesiyle tasarlanmıştır ve estetik görünümü ile dikkat çekmektedir. pırlanta taşlarıyla süslenmiş olan kelebek baget kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Şimdi Lizay'dan satın alın ve tarzınızı tamamlayın.