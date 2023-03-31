0.38 Karat Pırlanta Baget Kelebek Kolye
Ürün Kodu : DN41528
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62.304 TL
62.304 TL
PEŞİN FİYATINA 20.768 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.38 Karat Pırlanta Baget Kelebek Kolye T1804
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.73 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.13 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.07 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.18 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Estetik Görünüm İfadesi ile Pırlanta Kelebek Baget Kolye ile tarzınıza şıklık katın. Bu muhteşem kolye, Lizay kalitesiyle tasarlanmıştır ve estetik görünümü ile dikkat çekmektedir. pırlanta taşlarıyla süslenmiş olan kelebek baget kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Şimdi Lizay'dan satın alın ve tarzınızı tamamlayın.
0.38 Karat Pırlanta Baget Kelebek Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.73 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.38 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal olan taş, F renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 0.38 Karat Pırlanta Baget Kelebek Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.38 Karat Pırlanta Baget Kelebek Kolye
PEŞİN FİYATINA 20.768 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
62.304 TL
62.304 TL
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