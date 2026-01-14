Altın Trend Küpe
Ürün Kodu : E1135591
%0
35.156 TL
35.156 TL
PEŞİN FİYATINA 11.719 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Trend Küpe T9470
Altın, 14 Ayar, 3,24 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yaratıcı formu ve altının asil duruşuyla bu küpeler, modern mücevher tasarımının sınırlarını zorluyor. Kulaklarınızda hafif ama etkileyici bir varlık gösteren bu parça, günlük stilinizi anında bir podyum şıklığına dönüştürüyor. Detaylardaki ustalık, onu diğer tüm aksesuarlarınızdan ayıracak kadar özel kılıyor.
Altın Trend Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 3.24 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Üründe menteşeli halka (klik) kapama sistemi kullanılmaktadır. Gövdeye entegre kilit mekanizması sayesinde küpenin rahat bir şekilde takılıp çıkarılmasına yardımcı olur ve kullanım konforunu destekler.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- Küpeler 14 ayar sarı altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz. 16:20
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Trend Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 11.719 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.156 TL
35.156 TL
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