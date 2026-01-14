Altın Trend Küpe T9470 Altın, 14 Ayar, 3,24 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yaratıcı formu ve altının asil duruşuyla bu küpeler, modern mücevher tasarımının sınırlarını zorluyor. Kulaklarınızda hafif ama etkileyici bir varlık gösteren bu parça, günlük stilinizi anında bir podyum şıklığına dönüştürüyor. Detaylardaki ustalık, onu diğer tüm aksesuarlarınızdan ayıracak kadar özel kılıyor.