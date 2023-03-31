Altın Kuzey Yıldızlı Plaka Kolye T1323

Altın Kuzey Yıldızlı Plaka Kolye
Ürün Kodu : N085047
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25.432 TL
25.432 TL
PEŞİN FİYATINA 8.477 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kuzey Yıldızlı Plaka Kolye T1323Altın, 14 Ayar, 2.60 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Kuzey Yıldızlı Plaka Kolye, minimalizmle zarafetin ahengini ve işbirliğini mükemmel bir şekilde yansıtan bir takıdır. Bu şık ve özel tasarım kolye, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Hem günlük kullanıma uygun olan hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlayacak olan bu kolye, hem tarzınızı yansıtırken hem de size şıklık katarken sizi benzersiz kılar.
Altın Kuzey Yıldızlı Plaka Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.60 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Kuzey Yıldızlı Plaka Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Kuzey Yıldızlı Plaka Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Altın takı alırken sahtesinden nasıl korunulur?
5- Yasal zorunluluk gereği tüm altın takılar damgalanmış olmalıdır: 8 rakamı veya 333 kodu ayarı ifade eder. Büyüteçle takınızdaki damgayı kontrol edebilirsiniz. Lizay'da satışa sunulan tüm altın ürünlerde ayar damgası vardır. Ürünlerimiz, kalite ve yasal standartlara uygun şekilde üretilmektedir. Tüm ürünler faturalı ve ürüne özel hazırlanan sertifika ile gönderilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Kuzey Yıldızlı Plaka Kolye
PEŞİN FİYATINA 8.477 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.432 TL
25.432 TL
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