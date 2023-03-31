Altın Kuzey Yıldızlı Plaka Kolye T1323 Altın, 14 Ayar, 2.60 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Kuzey Yıldızlı Plaka Kolye, minimalizmle zarafetin ahengini ve işbirliğini mükemmel bir şekilde yansıtan bir takıdır. Bu şık ve özel tasarım kolye, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Hem günlük kullanıma uygun olan hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlayacak olan bu kolye, hem tarzınızı yansıtırken hem de size şıklık katarken sizi benzersiz kılar.