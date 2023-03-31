Altın Sallantılı At Küpe T2073 Altın, 14 Ayar, 4.12 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın At Küpe, estetik ve zarif bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu şık aksesuar, her tarza uyum sağlayarak herhangi bir görünümü tamamlamak için mükemmel bir seçenek Zarafetinizi vurgulayacak olan bu küpe, herkesin dikkatini çekecek. Şıklık ve zarafetin bir araya geldiği bu eşsiz parça, her kadının takı koleksiyonunda olması gereken bir parça.