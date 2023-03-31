0.08 Karat Elmas Damla Küpe T2133 Rose Altın, 8 Ayar, 1.41 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : W

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

İnceliklerle bezenmiş göz alıcı bir tasarım olan Lizay ile Elmas Küpe, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenektir. Bu tasarım küpe, zarif bir şekilde işlenmiş elmaslarla süslenmiştir ve herhangi bir kıyafeti tamamlayacak kadar şık ve zariftir. Kendinizi özel hissetmek ve dikkatleri üzerinize çekmek istiyorsanız, Lizay ifadesini kullanarak bu muhteşem tasarım küpeyi tercih edebilirsiniz.