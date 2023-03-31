0.08 Karat Elmas Damla Küpe
Ürün Kodu : DE15656
%0
16.056 TL
16.056 TL
PEŞİN FİYATINA 5.352 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.08 Karat Elmas Damla Küpe T2133
Rose Altın, 8 Ayar, 1.41 gr
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.08 Karat
Renk : W
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
İnceliklerle bezenmiş göz alıcı bir tasarım olan Lizay ile Elmas Küpe, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenektir. Bu tasarım küpe, zarif bir şekilde işlenmiş elmaslarla süslenmiştir ve herhangi bir kıyafeti tamamlayacak kadar şık ve zariftir. Kendinizi özel hissetmek ve dikkatleri üzerinize çekmek istiyorsanız, Lizay ifadesini kullanarak bu muhteşem tasarım küpeyi tercih edebilirsiniz.
0.08 Karat Elmas Damla Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.41 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki elmas taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.08 karat elmas taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, W renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 8 ayar rose altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar rose altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.08 Karat Elmas Damla Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.352 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.056 TL
16.056 TL
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