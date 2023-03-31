0.63 Karat Pırlanta Trend Küpe T2183 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.17 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.44 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay markasının özgün tasarımıyla hazırlanan Pırlanta Trend Küpe, şıklığınızı tamamlayacak bir aksesuardır. Kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu lüks ve zarif küpe, her tarzı tamamlayacak bir parçadır. Lizay ile kalite ve şıklığı bir arada yaşayın.