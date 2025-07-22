1.91 Karat Pırlanta Yakut Bileklik T5823 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.60 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.49 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 1.42 Karat

Kesim : Baget

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yakut taşların tutkulu kırmızısı ve pırlantaların ışıltısıyla tasarlanan bu bileklik, aşkın ve zarafetin güçlü bir ifadesidir. Özel günlerde anlamlı bir hediye, günlük kullanımda ise sofistike bir şıklık sunar.