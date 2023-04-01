Altın Kelebek Çocuk Küpe T3580 Altın, 14 Ayar, 1.61 gr



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Minimal Sanat ile tasarlanmış Altın Kelebekli Küpe modelleri en şık ve zarif görünümü yakalamanız için ideal seçimdir. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen bu küpeler, her tarza ve her kıyafete uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Altın kelebek detayıyla da dikkat çeken bu küpeler, şıklığınıza şıklık katacak. Siz de minimal sanatın zarafetini ve estetiğini yansıtan bu küpeleri tercih ederek, her anınızda göz kamaştırabilirsiniz.