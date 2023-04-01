Altın Kelebek Çocuk Küpe
Ürün Kodu : E143774
%0
15.844 TL
15.844 TL
PEŞİN FİYATINA 5.281 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kelebek Çocuk Küpe T3580
Altın, 14 Ayar, 1.61 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Minimal Sanat ile tasarlanmış Altın Kelebekli Küpe modelleri en şık ve zarif görünümü yakalamanız için ideal seçimdir. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen bu küpeler, her tarza ve her kıyafete uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Altın kelebek detayıyla da dikkat çeken bu küpeler, şıklığınıza şıklık katacak. Siz de minimal sanatın zarafetini ve estetiğini yansıtan bu küpeleri tercih ederek, her anınızda göz kamaştırabilirsiniz.
Altın Kelebek Çocuk Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.61 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Çocukların hassas kulakları için özel olarak güvenli butterfly (kelebek) kapama sistemi kullanılmıştır. Gün boyu hareket halinde bile küpenin düşmesini engeller, batma yapmaz ve güvenli bir kullanım sunar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar sarı altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Kelebek Çocuk Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Kelebek Çocuk Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.281 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.844 TL
15.844 TL
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