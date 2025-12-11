0.10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye T9390 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.63 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İlk pırlanta heyecanını veya saf bir sevgiyi temsil eden bu tasarım, sadeliğiyle büyüleyici bir duruş sergiliyor. Işığı her açıdan yakalayan özel tasarımı, pırlantanın doğal parlaklığını zirveye taşıyor. Günün her saati şıklığınızı tamamlayacak asil bir parça.