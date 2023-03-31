0.85 Karat Pırlanta Elmas Safir Yüzük T3224 Rose Altın, 8 Ayar, 2.66 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : W

Berraklık : VS

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.80 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Bu zarif ve incelikli tasarıma sahip olan Pırlanta Elmas Safir Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu benzersiz ve göz alıcı yüzük, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve stilinizi mükemmel bir şekilde ifade edecek. Siz de bu eşsiz parçayı keşfedin ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katın.