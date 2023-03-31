0.84 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe T343 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.07 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.44 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Refined Aesthetic ile tasarlanmış, zarif ve şık bir görünüm sunan pırlanta baget çiçek küpe. Bu benzersiz tasarım, her kadının stilini tamamlayacak ve herhangi bir kıyafete mükemmel bir dokunuş katacak. Kendinizi özel hissetmek ve dikkatleri üzerinize çekmek için bu eşsiz pırlanta küpeleri tercih edin.