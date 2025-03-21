Altın Siyah Yıldız Charm T5546 Altın, 14 Ayar, 2.45 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Siyah Yıldız Charm, siyah detaylı yıldız motifiyle gizemli ve şık bir duruş sergiler. Bileklik ve kolyelerinize modern bir dokunuş katarken, stilinize zamansız ve göz alıcı bir ışıltı ekler. Anlam yüklü ve stil sahibi bir aksesuar seçeneğidir.