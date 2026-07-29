Altın Tektaş Küpe
Ürün Kodu : E1124719
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%0
18.088 TL
18.088 TL
PEŞİN FİYATINA 6.029 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tektaş Küpe T10615
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.81 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yalın güzelliğin büyüleyici simgesi... Zarafeti abartıdan uzak bir şıklıkla buluşturan bu özel detay, stilinize asil bir dokunuş yaparken duruşunuza sofistike bir değer kazandırıyor.
Altın Tektaş Küpe
PEŞİN FİYATINA 6.029 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.088 TL
18.088 TL
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