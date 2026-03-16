Altın Fuşya Taşlı Beyaz Mavi Mineli Trend Yüzük T9881 Altın, 14 Ayar, 3,8 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Farklı renklerin kusursuz bir harmoniyle bir araya geldiği bu tasarım, çeşitliliğin güzelliğini parmaklarınıza taşıyor. Fuşyanın enerjisi, mavinin huzuru ve beyazın saflığı, altının görkemi altında birleşerek görsel bir şölen sunuyor. Hayatın tüm renklerini üzerinde taşımak isteyenler için sofistike bir tercih.