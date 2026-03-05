0.82 Karat Pırlanta Prenses Taşlı Küpe T9602 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.83 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,56 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Prenses



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,13 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,13 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Prenses kesimin net ve kararlı hatları, pırlantanın tüm görkemini bu küpede bir araya getiriyor. Minimalist bir lüksün temsilcisi olan bu ürün, beyaz altının pürüzsüz dokusuyla birleşerek yüzünüze anında aydınlık bir ifade kazandırıyor. Modern zarafeti temsil eden bu küpe, her anınıza eşlik edecek kadar sade, her ortamda fark edilecek kadar iddialı.