0.82 Karat Pırlanta Prenses Taşlı Küpe
Ürün Kodu : DE27000
%0
97.392 TL
97.392 TL
PEŞİN FİYATINA 32.464 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.82 Karat Pırlanta Prenses Taşlı Küpe T9602
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.83 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,56 Karat
Renk: F
Berraklık : SI
Kesim: Prenses
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,13 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,13 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Prenses kesimin net ve kararlı hatları, pırlantanın tüm görkemini bu küpede bir araya getiriyor. Minimalist bir lüksün temsilcisi olan bu ürün, beyaz altının pürüzsüz dokusuyla birleşerek yüzünüze anında aydınlık bir ifade kazandırıyor. Modern zarafeti temsil eden bu küpe, her anınıza eşlik edecek kadar sade, her ortamda fark edilecek kadar iddialı.
0.82 Karat Pırlanta Prenses Taşlı Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.83 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Küpe, İngiliz kilit kapama sistemi ile üretilmiştir. Bu mekanizma, küpenin kulağa güvenli ve konforlu bir şekilde takılmasına yardımcı olurken günlük kullanımda pratik bir kullanım sunar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.82 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- Küpeler 14 ayar beyaz altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz. 16:20
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.82 Karat Pırlanta Prenses Taşlı Küpe
PEŞİN FİYATINA 32.464 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
97.392 TL
97.392 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DN51423
0.48 Karat Pırlanta Kare Kolye
%0
58.848 TL
58.848 TL
Ürün Kodu : DRP1238
0.50 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
%0
68.592 TL
68.592 TL
Ürün Kodu : DB12156
5.55 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
492.960 TL
492.960 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL