Altın Çocuk Künye T3542 Altın, 14 Ayar, 3.38 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Minimalizm ve estetik birleşerek tasarlanan Altın Bebek Künye, Lizay Pırlanta'nın özgün ve zarif koleksiyonunda yerini alıyor. Şıklığı ve sadeliği bir arada sunan bu özel tasarım, her anınıza değer katmak için ideal bir seçim. Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve zarafeti ile Altın Bebek Künye'yi keşfedin ve tarzınızı tamamlayın.